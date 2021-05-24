Bandırma'da engelli kadının bileziklerini gasbeden şüpheliler, Yalova'da yakalandı
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Bandırma'da engelli kadının bileziklerini gasbeden şüpheliler, Yalova'da yakalandı

Bandırma'da engelli kadının bileziklerini gasbeden şüpheliler, Yalova'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

BALIKESİR'de engelli Münire Ş.'yi (68) darbedip, bileziklerini alan F.E. ve A.T., Yalova'da polis ekiplerince yakalandı.

BALIKESİR'de engelli Münire Ş.'yi (68) darbedip, bileziklerini alan F.E. ve A.T., Yalova'da polis ekiplerince yakalandı. 

Olay, gece saatlerinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Sağır ve dilsiz Münire Ş.'nin evine giren 2 şüpheli, kadını darbetti. Münire Ş.'nin boynuna ip bağlayan şüpheliler, kolundaki 2 bileziği alarak, evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince evinde tedavisi yapılan Münire Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki 89 güvenlik kamerasını inceledi. Şüphelilerin F.E ve A.T. olduğu ve ikamet adreslerinin Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğu tespit edildi. 

Şüphelilerin ikamet adreslerine gitme ihtimali üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Bursa, Yalova ve Kocaeli Emniyet Müdürlüklerine konu hakkında bilgi verdi. Araştırma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilere ait olduğu belirlenen otomobili tespit etti. F.E. ve A.T., polis ekiplerinin yaptığı baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. Çalınan bilezikler ise şüphelilerin çantasında bulundu.  

Gözaltına alınan şüpheliler, Yalova Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Bandırma Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.


Bandırma'da engelli kadının bileziklerini gasbeden şüpheliler, Yalova'da yakalandı
Bandırma'da engelli kadının bileziklerini gasbeden şüpheliler, Yalova'da yakalandı
Bandırma'da engelli kadının bileziklerini gasbeden şüpheliler, Yalova'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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