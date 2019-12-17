Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor
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Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir sürücü kursunda, işitme engelli sürücü adaylarına dersler işaret dili eğitimiyle veriliyor.

17.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:34
Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor

'in ilçesindeki bir sürücü kursunda, işitme engelli sürücü adaylarına dersler işaret dili eğitimiyle veriliyor.

Bandırma İşitme Engelliler Kültür Kulübü Derneği işaret dili tercümanı İlke Aydoğan, ehliyet almak isteyen işitme engellilerin eğitimine yardımcı oluyor.

Dernek Başkanı Tuncay Ağaçonaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ehliyet almak isteyen işitme engelli sayısının çok fazla olduğunu ancak yeterli eğitimleri alamadıklarını söyledi.

Aydoğan da tercümanların eğitim konusunda göreve her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Kursa katılan işitme engelli Vedat Tufan ise daha önce kursa gittiğini ancak tercüman olmadan eğitim gördüğünü belirterek, "Kursa gittim ama hepsini de kaybettim. İlk defa tercüman eşliğinde kurs alıyorum. İnşallah bir şekilde kazanırım. İşitme engellilerin bu kurslara daha çok talep göstereceklerini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA
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