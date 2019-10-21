Bandırma'da "Durakta Matematik Projesi"

21.10.2019 16:38

Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi kapsamında, Bandırma ilçesinde "Durakta Matematik Projesi" hayata geçiriliyor.

Cumhuriyet İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Raziye Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası e-Twinning Projesi kapsamında hayata geçirilecek uygulamayla matematik dersini kitap, okul, öğrenci ve öğretmen dörtgeninden çıkarıp 7'den 70'e hayatın her alanına yayılmasının hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında il ve ilçelerin otobüs duraklarına karikatür ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asılarak herkesin faydalanması ve matematik korkusunun aşılmasının amaçlandığını belirten Güneş, şöyle konuştu:

"İl ve ilçelerdeki gönüllü öğretmenlerin katılımıyla proje çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Türkiye'de 81 il ve ilçelerde, Arnavutluk, Romanya, Azerbaycan ve Almanya'da çalışmalar başladı. Proje ortaklarının yaşadığı şehirlerdeki duraklara afişler asıldı ve hız kesmeden asılmaya devam ediyor. Projeyi, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mutlu Aslan'a, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'a sunduk ve desteklerini aldık. 'Durakta Matematik Projesi' 23 Ekim'de Bandırma'daki belirlenen duraklara afişler asılarak başlayacak."

Kaynak: AA