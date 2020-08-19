Bandırma'da domates hasadı başladı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde salçalık sanayi domatesi hasadı devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde salçalık sanayi domatesi hasadı devam ediyor.

İnsan gücünü azaltan makineli sistemle yapılan salçalık domates hasadında dönüm başına bu sezon yaklaşık 15 ton ürün alındı.

Salça fabrikaları üreticiden kilogramı 55 kuruştan, sözleşmesi olmayan üreticiden ise 330 kuruştan alım yapıyor.

Üreticilerden Şevki Tan, AA muhabirine, bu dönem ektiği 1000 dönüm anlaşmalı domates için hasada başladıklarını söyledi.

Tan, "Domates hasadında sapı, yeşili-kırmızıyı ayıran bilgi işlem donanımlı domates toplama makinesi yüzde 90 insan gücünden tasarruf ederek yürüyen fabrika konumunda çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA