Bandırma'da damızlık koç satışı bu yıl ihalesiz yapılacak

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüde, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl ki satışlar randevu sistemiyle yapılacak.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüde, yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl ki satışlar randevu sistemiyle yapılacak.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, her yıl ihale usulü ile satışı yapılan damızlık koç satışının salgın nedeniyle yapılamadığı belirtildi.

Açıklamada, koçların bu yıl 4 gruba ayrılarak satış fiyatının belirlendiği bahsedilerek, "Tedbirler gereği yetiştiricilerimizin ve personelimizin sağlıklarını koruma adına bu yıl 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü başlayacak ve birkaç güne yayılacak olan satışlarda açık artırma usulü uygulanmayacaktır." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA