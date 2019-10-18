Bandırma'da "Cumhuriyet Bayramı Halı Saha Turnuvası"

18.10.2019 15:46

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki liseler arasında "Cumhuriyet Bayramı Halı Saha Turnuvası" düzenlendi.

Bandırma Gelişim Spor Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya 14 okuldan 180 öğrenci katıldı.

Dört grupta oynanan müsabakalarda Özel Final Lisesi, Kemal Pireci Anadolu Lisesi'ni 7-3 mağlup ederek şampiyon oldu.



Bandırma Anadolu Lisesi ise Akşemseddin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu.



Takımlar kupalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde alacakları öğrenildi.

Kaynak: AA