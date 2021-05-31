Bandırma'da ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlatıldı
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Bandırma'da ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlatıldı

Bandırma'da ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kitap bağış standı kuruldu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kitap bağış standı kuruldu.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde bağış standı açılışında konuşan Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, kampanyanın 16 Haziran'a kadar süreceğini bildirdi.

Kütüphanelerin ceza infaz kurumları için önemine değinen Demirdaş, şöyle konuştu:

"Bandırma Ceza İnfaz Kurumlarımızın kütüphaneleri, oldukça zengin durumda bulunuyor. Yaklaşık 8 bin kitabımız var. Bunun yanı sıra Bandırma İlçe Halk Kütüphanesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığımız protokollere bağlı şekilde, Bandırma Ceza İnfaz Kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlülerin yararlandığı kitap sayısı 50 binlere ulaşıyor ancak ülkemizde yeni inşa edilip, kütüphanelerinde kitaba ihtiyaç duyan çok sayıda ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kampanyadan elde edilecek kitapları oralara göndermek istiyoruz. Kampanyamıza, Bandırma'daki kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın destek vereceklerine inanıyorum."

Etkinliğe, Bandırma Cumhuriyet Savcısı Can Besen, Bandırma Ceza İnfaz Kurumları müdürleri ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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Bandırma'da ceza infaz kurumları için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Haberler
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