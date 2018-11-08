Bandırma'da "Bir Gün Sen de Polis Ol" Projesi

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği tarafından ortaklaşa "Bir Gün Sen de Polis Ol" adlı proje başlatıldı.

Çınarlı Çağdaş Gençlik Derneği Başkanı Eyüp Demirezen, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa proje başlattıklarını söyledi.

Roman çocuklarının eğitim olanaklarından yeteri kadar istifade edemediğini, çeşitli sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı meslek ve kariyer seçimlerimde standardın altında kaldıklarını ifade eden Demirezen, "Bu nedenle Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber 'Bir Gün Sen de Polis Ol' diye bir proje başlattık. Üç tane gencimizi temsili olarak birkaç saatliğine de olsa polislik mesleğinin temellerini, polisin toplumdaki yerini göstermek ve yaşatmak istedik." dedi.

Demizezer, projenin kendileri için duygu verici ve anlamlı bir çalışma olduğunu belirterek, "Gençlerimizi dernek olarak sosyal ve eğitim anlamında destekliyoruz. Onların hayat çizgilerinde meslek seçimlerinde rehber olmak istiyoruz. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz 'Bir Gün Sende Polis Ol' projesinde çocuklarımız bir gün de olsa polisin çalışmasını izleyecekler." ifadelerini kullandı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Faik Karataş da proje kapsamında dernekte çocuklarla bir araya geldi.

Türkiye'de yaşayan herkesin eşit şartlara ve haklara sahip olduğunu ifade eden Karataş, polislik mesleği hakkında dernekte bulunanları bilgilendirdi.

Proje kapsamında polis arabalarına binen polis kıyafetindeki Didem Gündeğer (13), Turgay Malgır (15) ve Mertcan Şahin (13) ise İlçe Emniyet Müdürlüğü, 17 Eylül ve Çınarlı Polis Merkezleri'nde yapılan çalışmaları izledi, büroları dolaşıp yetkili memurlardan bilgi aldı.