Bandırma'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı - Haberler
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Bandırma'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" uygulaması yapıldı

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Bandırma'da

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yaptı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan denetime, Kaymakam Engin Aksakal, Jandarma Komutanı Binbaşı Mahir Mavi de katıldı.

Kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin trafik kemerini takıp takmadığını kontrol eden Kaymakam Aksakal, kampanya hakkında bilgi vererek, kemer takan sürücü ve yolculara teşekkür etti.

Denetimler sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aksakal, kampanya sayesinde sürücülere emniyet kemerinin önemini vurguladıklarını söyledi.

Aksakal, araçların hem tarafı hem de arka tarafında oturanların kemer takmayı ihmal etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Denetimlerde sürücülerin tamamına yakınının emniyet kemeri taktığı görüldü.

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AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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