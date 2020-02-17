Bandırma'da "Benim Hayalim" adlı sosyal sorumluluk projesiyle ilgili ilk toplantı

17.02.2020 08:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 08:58

Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu ve Bandırma EnerjiSA iş birliğinde yürütülecek "Benim Hayalim" adlı sosyal sorumluluk projesiyle ilgili ilk toplantı yapıldı.

Evlerinde el işi yaparak üretip aile bütçelerine katkıda bulunmaya çalışan kadınlara yönelik proje hakkında bir otelin salonunda düzenlenen toplantıya, EnerjiSA Bandırma çatısı altında görev yapan personel, eşleriyle katıldı. Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda konuşan EnerjiSA Üretim AŞ'nin KENTSA ve Bandırma Santraller Müdürü İdris Akraba, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Samsun, Kocaeli, Balıkesir ve Bandırma başta olmak üzere birçok kentte sosyal yaşama ve topluma destek projelerine destek verdiklerini söyledi.

Gönüllülük esasına uygun bu projelere şirket olarak finansal destek sağladıklarını aktaran Akraba, "Bu projede de kadının toplum içinde güçlenmesini hedefliyoruz." dedi.

Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Melike Çömez ise kurulun faaliyetlerini anlatarak, "Bandırma bölgesinde sadece iş gücü fırsatı yaratmakla kalmayarak, ayrıca kadın, çocuk, doğa ve hayvan hakları konularında proje üretmeyi amaçlayan EnerjiSA ailesine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bandırma Ticaret Borsası Kadın Girişimciler Kurulu üyesi ve aile danışmanı Nevin Çotuk ise proje hakkında bilgiler verdi.

Projenin sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini vurgulayan Çotuk, şunları kaydetti:

"Aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla evlerinde el işi üretim yapan kadınlara el uzatmak istiyoruz. Bu üretimlerini en pratik şekilde nasıl paraya çevirebilecekleri konusunda önlerini açmak istiyoruz. Tabii ki bu bir gönüllülük projesidir. Buna bağlı olarak da bu projede gönüllü şekilde çalışacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu projeye önce değerli EnerjiSA ailesi ile başlıyoruz. Daha sonra bu aileyi büyütmek istiyoruz. Kadın, eğer ekonomik olarak güçlü olursa ailesinde de toplum içinde de güçlü bir yere gelecektir. Bu projeyle Bandırma'da bir farklılık yaratmak istiyoruz."

Toplantı, kadınların "Benim Hayalim Projesi" anketini doldurup teslim etmeleriyle sona erdi.

Kaynak: AA