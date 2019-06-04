Bandırma'da bayramlaşma töreni

Bandırma ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı.

Belediye Nikah Salonu'ndaki törene, İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Selahattin Akant, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alparslan Serel, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Günçan'ın yanı sıra daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Yazar, "Güzel bir bayram gününü hep beraber yaşıyoruz. Bütün Bandırma ailesinin bayramını kutluyorum. Bayramın iyi bir şekilde geçmesi için emniyetimiz, jandarmamız ile gerekli bütün tedbirlerimizi aldık." dedi.

Daha sonra Bandırma Devlet Hastanesi ile Sevgi Evleri'ndeki çocukları ziyaret eden protokol üyeleri, ilçenin girişinde bulunan kontrol noktasına giderek denetimleri izledi.

Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Yazar, "Zaman zaman bu trafik noktasına gelerek trafik denetimleri yapıyoruz. Sürücülerimizin hem trafik kurallarına hem de trafik sürelerine uyarak sağlıklı bir yolculuk yapmaları için uyarılarda bulunuyoruz. Çocuklarımıza da onların bizim yerimize denetleyici olmaları açısından karne ve düdük veriyoruz. Emniyet ve asayiş anlamında da polislerimiz ve jandarmamız 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA