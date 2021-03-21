Bandırma'da "Atletizmi Geliştirme Projesi" yarışları yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonunun "Atletizmi Geliştirme Projesi" kapsamında 14, 16 ve 18 Yaş Altı Kros İl Karmaları Bölge Şampiyonası 1. Kademe Yarışları, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yapıldı.