Bandırma'da Atık Su ve Altyapı Projeleri

Bandırma'da atık su ve altyapı projelerini kapsayan 29 milyon 354 milyon avroluk yatırım için geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Eti Maden İşletmeleri Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları lokalinde yapılan toplantıya, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, BASKİ Genel Müdürü Talat Özen, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Alp Bostancı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımlar Dairesi Başkanlığı ve Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantıda, proje maliyetinin yüzde 73,63'ünün AB fonlarından, yüzde 10,55'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneği ve 15,83'ünün BASKİ ve İller Bankası gibi kurumlar tarafından karşılanacağı belirtildi.

Toplum sağlığı ve hijyen yönünden atık suya bağlı risklerin ortadan kaldırılması, halka sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması, çevrenin ve doğal kaynakların korunması amacıyla başlatılan proje kapsamında, atık su arıtma tesisi inşaat aşamasının 2021'de tamamlanmasının planlandığı vurgulandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, projeyi desteklediklerini belirterek, "Bu projeyi yıllardır bekliyorduk. Bandırma gibi çağdaş ve büyük bir kentin kanalizasyonu yıllardır denize veriliyor. Bandırma, kanalizasyonunu körfeze boşaltma ayıbından nihayet kurtulacak. Bu nedenle yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BASKİ Genel Müdürü Talat Özen de projenin tamamlanıp yürürlüğe girmesinin ardından yalnız Bandırma Körfezi'nde değil, Marmara Denizi'nde de kirliliğin önlenmesine katkı sağlanacağını, buna bağlı olarak denizde balık ve canlı varlığının artacağını söyledi.