Bandırma'da Asayiş Uygulaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, aranan 1 kişi yakalandı, 5 araç trafikten men edildi, uyuşturucu kullandığı belirlenen 4 kişiye de işlem yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.



KOM, TEM Asayiş ve çevik kuvvet ekiplerinin hazır bulunduğu uygulamada, 202 kişinin GBT sorgusu yapıldı.



Aranan 1 kişinin yakalandığı uygulamada, 64 araç kontrol edildi ve bunlardan 5'i trafikten men edildi.



Kontroller sırasında uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 kişiye de işlem yapıldı.