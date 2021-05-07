Bandırma'da arazi yangını
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Bandırma'da arazi yangını

Bandırma'da arazi yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Livatya bölgesinde çıkan yangında 15 dönüm makilik alan zarar gördü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Livatya bölgesinde çıkan yangında 15 dönüm makilik alan zarar gördü.

Bandırma'nın Hacıyusuf Mahallesi'ne bağlı Livatya Bölgesi'nde sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken 15 dönüm makilik alan zarar gördü. Yangın alanından yükselen yoğun duman rüzgarın da etkisi ile kısa sürede şehrin bir çok yerinden görüldü. - BALIKESİR

Bandırma'da arazi yangını
Bandırma'da arazi yangını
Bandırma'da arazi yangını
Bandırma'da arazi yangını
Bandırma'da arazi yangını
Bandırma'da arazi yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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