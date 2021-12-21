Bandırma'da araçlar denetlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da araçlar denetlendi

Bandırma'da araçlar denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde trafik denetimi yapıldı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde trafik denetimi yapıldı.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince Cumhuriyet Caddesi üzerinde araçlara yönelik denetim yapıldı. Yaklaşık iki saat süren denetimde 45 araç denetlenirken bazı evrak eksikliği, araç trafik sigortası olmayan ve yakalaması bulunan 10 araç trafikten men edildi. Yapılan denetim sonucunda 15 araca ise 6 bin 500 TL para cezası kesildi. İlçe Trafik Denetleme Amirliğince bu tür denetimlerin sık sık yapılacağı belirtildi. - BALIKESİR

Doktora kafa atan saldırgandan pes dedirten savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım

Doktora kafa atan saldırgandan pes dedirten savunma: 'Bir şeyin yok' deyince kızdım

 Son dakika haberleri: Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

 Çekmeköy'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

Çekmeköy'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title