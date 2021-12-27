Bandırma'da "Alışveriş Tanıtım Günleri" ilgi görüyor

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyinin katkılarıyla başlatılan "Alışveriş Tanıtım Günleri" ilgi görüyor.

Kapalıçarşı'da, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından açılışı gerçekleştirilen programda ev kadınlarının ürettikleri hediyelik eşyalar, ev dekorasyon ürünleri, tekstil, takı, kozmetik ürünleri, el işi örgü, nakış, oya işleri, butik pasta ve kurabiyeler satılarak kadınların aile bütçesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İŞKUR Bandırma Merkez Müdürü Emrullah Narin, kadının emeğinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Evde üretim yapan kadınlar için yeni bir proje gerçekleştirildiğini ifade eden Narin, şunları söyledi:

"Evde üretim yapan kadınlarımız biri merkezde, diğeri ise Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan şapka ve çocuk elbiseleri süslemesi yapan iki firma için üretim gerçekleştirecekler. Bu çalışma Bandırma Kent Konseyi aracılığıyla olacak. Söz konusu bu iki firma, üretime katılmak isteyenlere malzemelerini verecek. Onlar da evlerinde üretecekleri ürünlerin parça başına ücret alarak aile bütçelerine katkı sağlayacaklar."

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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