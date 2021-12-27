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Bandırma'da "Alışveriş Günleri"

Bandırma'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Alışveriş Günleri" düzenlendi.

Bandırma Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "Alışveriş Günleri" düzenlendi.

Bandırma Üreten Kadınlar Platformunun ürettiği ürünlerin satışının gerçekleştirildiği "Alışveriş Günleri"ni ziyaret eden Müdür Emrullah Narin, "Kadınlarımızın evlerinde yaptıkları ürünleri satmalarını önemsiyoruz. Kurum olarak kadınlarımıza evlerinde üretim yapmaları için araç gereç desteği vereceğiz. Bununla ilgili olarak kadınlarımızla protokol imzalayacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Bandırma'da Alışveriş Günleri

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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