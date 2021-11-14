Bandırma'da Akıllı BALKART dönemi

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma'da da Akıllı BALKART Uygulamasını aktifleştiriyor. 13 Aralık itibariyle toplu taşımada sadece BALKART kullanacak olan vatandaşlar, kartlarını; BALKART Kişiselleştirme Merkezi, Bandırma şehir içi otobüs kalkış noktası, satış-dolum noktaları ve Migroslardan temin edebilecekler.

Bandırma'da toplu taşıma hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A. Ş. Akıllı BALKART Uygulamasını şehrin dört bir yanına taşıyor. Akıllı BALKART'ın geçerli olmadığı tek ilçe olan Bandırma'da, da tüm otobüslerde BALKART geçerli olacak. Böylelikle Bandırma'da yaşayan vatandaşlar, tek kart ile şehrin her yerinde bulunan toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.

13 ARALIK İTİBARİYLE SADECE BALKART GEÇERLİ OLACAK

Vatandaşların, mevcut kullanımda olan KENTKART'ın içinde bulunan bakiyelerini, en geç 12 Aralık gününe kadar kullanması gerekiyor. Geçiş süreci olan 12 Aralık gününe kadar KENTKART ile BALKART geçerli olacak. Vatandaşlar, 13 Aralık gününden itibaren sadece BALKART'larını kullanabilecek. BALKART temin etmek isteyen vatandaşlar; Bandırma ilçesi Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda bulunan BALKART Kişiselleştirme Merkezi, Bandırma şehir içi otobüs kalkış noktası ile https://www. balikesirulasim. com. tr/ adresinde belirtilen satış-dolum noktalarından ve Migroslardan alabilecekler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet