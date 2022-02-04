Bandırma'da 40 bin adet makaron ele geçirildi - Haberler
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Bandırma'da 40 bin adet makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bandırma'da 40 bin adet makaron ele geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Bandırma'da yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın aracına yönelik yapılan operasyonda;

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik Bandırma'da yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahsın aracına yönelik yapılan operasyonda; 40 bin adet bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi.

Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Balıkesir, Tütün, 3. Sayfa, Haber

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