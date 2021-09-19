Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Program, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Türk Muharip Gaziler Derneği Bandırma Şube Başkanı Necip Şengör tarafından anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara seslenen Necip Şengör, gazilere hitaben, "Sizler en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcisiniz. Sizler şehitlerimizle Cumhuriyet'imizin teminatı ve temel taşlarısınız. Bayrağımız, vatanımızın üzerinde özgürce dalgalanıyorsa sizin emsalsiz fedakarlığınız sayesindedir. Gururla taşıdığınız gazi unvanı, Ata'mızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır." diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Arif Can ve iki öğrencinin şiirler okumasının ardından Bandırma Kaymakamı Aksakal ve beraberindekiler, anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aylık, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaştık."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Meral Akşener Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Yeliz Yeşilmen Burak Yamantürk
Spor Marcao Arda Turan Fatih Terim Hamit Altıntop Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Kemal Kılıçdaroğlu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bandırma'da 19 Eylül Gaziler Günü töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 12:59:35. #1.17#