Bandırma'da 10 yıl önce cinayete kurban giden gazeteci Hayırsevener anıldı

18.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:18

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Bandırma ilçesinde görev yaptığı gazete binasına gittiği sırada öldürülen Cihan Hayırsevener'in vefatının 10. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Cemiyet binası önünde düzenlenen etkinlikte mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.



Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde, "öldürülen gazeteciler" anısına oluşturulan odada bir araya gelen gazeteciler, Hayırsevener'i bir kez daha rahmet ve özlemle andı.



Etkinlikte konuşan Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, Anadolu'da gazetecilik yapmanın zor olduğunu söyledi.

Türk basının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Demir, "Örgütlü mücadele edilmesi yararlı olacaktır." dedi.

Kaynak: AA