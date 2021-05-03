BALIKESİR - Bandırma Çakıl Mahallesi'nde bu yıl 150 ton kiraz rekoltesi bekleniyor
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BALIKESİR - Bandırma Çakıl Mahallesi'nde bu yıl 150 ton kiraz rekoltesi bekleniyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Çakıl Mahallesi'nde kiraz üreticileri bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Çakıl Mahallesi'nde kiraz üreticileri bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Mahalle muhtarı Emrah Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kirazda bu yıl 130-150 ton rekolte tahmin ettiklerini bildirdi.

Parlak, mahallelerinde 5 bin kiraz ağacı olduğunu anlatarak, "Bu yıl kirazlarımızın durumu gayet iyi. Çiçeklenme döneminde havaların iyi gitmesi meyve tutumunu fazlalaştırdı. Kiraz hasadımız mayıs gibi başlar, bir ay kadar devam eder. Kirazda 6-7 ana çeşidimiz var. Hepsi talep gören yüksek kaliteli çeşitler." dedi.

Üreticilerden Hasan Hüseyin Tütüncü de 12 çeşit kiraz ürettiklerini dile getirdi.

4-5 çeşidin yetiştirilmesine ağırlık verdiklerini aktaran Tütüncü, "Geçen yıl rekoltemiz 100-110 tondu. Bu yıl baharın geç olması, havaların iyi gitmesi, yağmurun, soğuğu fazla olmaması çiçeklerin iyi döllenmesini sağladı." diye konuştu.

BALIKESİR - Bandırma Çakıl Mahallesi'nde bu yıl 150 ton kiraz rekoltesi bekleniyor
BALIKESİR - Bandırma Çakıl Mahallesi'nde bu yıl 150 ton kiraz rekoltesi bekleniyor
BALIKESİR - Bandırma Çakıl Mahallesi'nde bu yıl 150 ton kiraz rekoltesi bekleniyor
BALIKESİR - Bandırma Çakıl Mahallesi'nde bu yıl 150 ton kiraz rekoltesi bekleniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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