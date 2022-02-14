Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Haberler
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Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

AA, Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Demiryolu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında Bursa ve Bilecik'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

BİLECİK (AA) - Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında Bursa ve Bilecik'te bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında Bursa'nın Yenişehir ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerindeki bazı taşınmazların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kalkım Balıklı Köyü

Sivas'ın Kangal ilçesi Kalkım köyü sınırlarında gerçekleştirilecek Kalkım Balıklı Köyü Projesi kapsamında da söz konusu köyde yer alan bazı taşınmazların İl Özel İdaresince acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan Artvin'de Murgul Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

Bursa Yenişehir, Bilecik, Gazete, Bursa, Ekonomi, Haberler

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