Bandırma Belediyesinde çalışan memurların maaşlarına zam yapıldı

Bandırma Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında, belediye bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve sözleşmeli çalışanlar dahil 151 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Meclis Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Arap Mucur, "Emek en yüce değerdir." diyerek en yüksek limitten maaş zammı kararından dolayı Belediye Başkanı Tolga Tosun'a teşekkür etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise iki yıldır Kovid-19 salgınının sürmesine karşın belediyenin hizmet üretmeye devam ettiğini belirtti.

Temel gıda maddeleri başta olmak üzere son dönemdeki fiyat artışlarına işaret eden Tosun, "Çalışanların hizmet üretmeleri için öncelikle geçim sıkıntısı çekmemeleri ve kafalarının rahat olması gerekir. Çalışmalarından çok memnun olduğumuz 750-800 personelimiz, 200 bin nüfuslu Bandırma'ya, bizlerle birlikte hizmet sunuyor. Biz de memurlarımıza en yüksek limitten zam yapmayı uygun gördük." ifadesini kullandı.

Belediyenin kurumlaşma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Tolga Tosun, "Belediyemizin şu andaki gerçekleşen bütçesi 148 milyon liradır. Gelecek yıl bütçemizi 275 milyon liraya çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Tüm Yerel-Sen Balıkesir Şube Başkanı Sezer Yıldız da "Mutlu belediye, mutlu Bandırma" için yola çıktıklarını dile getirdi.

Tören, memur maaşlarına yüzde 20 zam öngören sözleşmenin imzalanmasıyla sona erdi.