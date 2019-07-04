Bandırma Belediyesince "Engelli Kampı ve Plajı" inşa ediliyor

Bandırma Belediyesi tarafından engellilere yönelik projelerden biri olan "Engelli Kampı ve Plajı"nın yapımına başlandı.

Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'ndeki kamp alanında incelemelerde bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin mimari çalışmalarının tamamlandığını, statik çalışmalarının hazırlandığını bildirdi.

Belediye Başkanı Tosun, kamp alanının projenin yapımı için hazırlandığını aktararak, "Engelli kardeşlerimizin engelsiz şekilde denize girebileceği, aileleriyle konaklayabilecekleri ve sosyal yaşamın içinde olabilecekleri tesislerimizi bir an önce hizmete açmak için çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimizin engellerini aşmak için projelerimiz ve çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tolga Tosun, ayrıca Levent Mahallesi'nde spor ve dinlenme alanının yapımına başladıklarını duyurdu.

Kaynak: AA