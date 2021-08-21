Bandırma Belediyesi'nden aşure ikramı
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Bandırma Belediyesi'nden aşure ikramı

Bandırma Belediyesi'nden aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde muharrem ayı sebebiyle Bandırma Belediyesi tarafından binlerce vatandaşa aşure ikramında bulunuldu.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde muharrem ayı sebebiyle Bandırma Belediyesi tarafından binlerce vatandaşa aşure ikramında bulunuldu.

Bandırma Belediyesi muharrem ayı sebebiyle geleneksel hale getirdiği aşure ikramını bu yıl da gerçekleştirdi. Kentin Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen aşure ikramlarına Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun da katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Başkan Tosun, "Aşure ayı sebebiyle Belediye olarak vatandaşlarımıza aşure ikramlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hem Cumhuriyet Meydanımızda hem de Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle bugün kurulan Pazar yerimizde vatandaşlarımıza aşuremizi ikram ettik. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR

Bandırma Belediyesi'nden aşure ikramı
Bandırma Belediyesi'nden aşure ikramı
Bandırma Belediyesi'nden aşure ikramı
Bandırma Belediyesi'nden aşure ikramı
Bandırma Belediyesi'nden aşure ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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