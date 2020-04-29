Bandırma Belediyesi, hastanelere 80 basınçlı oksijen aleti gönderdi
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Bandırma Belediyesi, hastanelere 80 basınçlı oksijen aleti gönderdi

Bandırma Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında alınan 80 basınçlı oksijen aleti devlet hastanelerine gönderildi.

Bandırma Belediyesi, hastanelere 80 basınçlı oksijen aleti gönderdi
29.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:50

Bandırma Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kapsamında alınan 80 basınçlı oksijen aleti devlet hastanelerine gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tolga Tosun'un talimatıyla temin edilen Otomatik Resüsitasyon cihazları, Bandırma, Gönen ve Erdek Devlet Hastanelerine hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosun, bu cihazların hastanelere Bandırma halkının bir hediyesi olduğunu belirtti.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Ethem Karpuz da cihazların hastaların tedavisinde faydalı olacağını ifade ederek, "Ayrıca hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında hastane personelimize ulaşım desteği sağlayarak katkı sundukları için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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