'Bandırma Belediyesi 3. Kitap Günleri' başladı - Haberler
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"Bandırma Belediyesi 3. Kitap Günleri" başladı

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kitap günleri etkinliği, açılış töreni ile başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından düzenlenen kitap günleri etkinliği, açılış töreni ile başladı.

Açılışta konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, etkinliğin 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci nedeniyle geçen yıl kitap günleri dahil hiçbir etkinliği yapamadıklarını hatırlatan Tolga Tosun, şunları kaydetti:

"Umuyorum o zor günlere bir daha asla dönmeyiz. Bandırma Belediyesi 3. Kitap Günleri'nin, şehrimiz ve ülkemizde demokrasi, özgürlük, hukuk, adalet barış ve kardeşlik mücadelemize güç vereceğine yürekten inanıyorum. Bir hafta boyunca gökyüzündeki yıldızlar gibi şehrimizi ışıldatacak olan kitaplar, söyleşilere katılacak olan çok değerli aydınlarımızla kültür ve sanatla haber ve bilgi ile dopdolu heyecanlı bir maceraya yol alıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'ndaki stantlarda 40 yayınevi, kitapseverleri bekliyor. 12 yazarımız, tarihçimiz, gazetecimiz 26 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda söyleşi ve panel yapacaklar. Yerel yazarlarımıza da önem verdik. Kendilerine kitap günleri ve imza günleri etkinlikleri düzenledik. İnşallah Bandırma'mız için güzel bir etkinlik olur."

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın da katıldığı açılışta, belediye tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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