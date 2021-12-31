Bandırma Belediyesi 161 kişi kapasiteli öğrenci yurdu inşa edecek

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından yükseköğrenim öğrenci yurdu inşa edileceği bildirildi.

Uzun yıllar Ordu Caddesi'ndeki 32 kişilik kız öğrenci yurduyla yükseköğretime destek sunan Bandırma Belediyesi, 3 bin 240 metrekarelik bu alanda 161 kişi kapasiteli yeni yurdun yapımı için yıkım çalışmasına başladı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, konuyla ilgili açkılamasında, "Her geçen yıl üniversite eğitimi için Bandırma'yı tercih eden gençlerin sayısı artıyor. Artan bu talep elbette yurt ve barınma konusunda şimdiden adımlar atılmasını mecbur kılıyordu. Bandırma Belediyesi 161 kişilik yeni yurt projesi ile bu konuda da öncülük yapıyor." ifadesini kullandı.

Proje, 2'si bodrum kat, biri çatı katı, biri asma kat olmak üzere 11 kattan oluşuyor. Her katta 4 kişilik odalar ve çatı katında 3 kişilik odalar, engelli öğrenciler için özel kat ve oda olacak. Her odada özel banyo ve tuvaletler, engellilere özel banyo ve tuvalet, idari yönetim odaları, bekleme odası, çamaşır ve ütü odası, yemekhane, mutfak, revir, bebek emzirme odası, mescit, kütüphane ve çalışma odası, oyun odası ve dinlenme odası bulunacak. Zemin ve asma katların bir bölümünde Belediye Hizmet Merkezinin de olacağı yurt projesinin kısa sürede tamamlanarak hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanıyor.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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