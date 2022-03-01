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Bandırma Belediye zabıtasından marketlere fiyat denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bandırma Belediye zabıtasından marketlere fiyat denetimi yapıldı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye zabıta ekipleri İlçe genelindeki tüm marketlerde fiyat denetimi uygulaması yaptı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye zabıta ekipleri İlçe genelindeki tüm marketlerde fiyat denetimi uygulaması yaptı.

Belediye Zabıta yetkililerinden yapılan açıklamada " Yaşanan ekonomik kriz, temel gıda ürünlerine yansıyan yüksek fiyatlar ile vatandaşın hayatını daha da zorlaştırmaya devam ediyor. Haksız kazancın önüne geçmek amacıyla, gelen şikayetleri de göz önüne alan Bandırma Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak, şehir genelindeki tüm marketlerde düzenli olarak fiyat denetimleri yapıyoruz. Raflarda bulunan ürünleri, irsaliye ve faturaları tek tek kontrol eden Zabıta Ekipleri, hazırladıkları tutanakları Balıkesir İl Ticaret Müdürlüğüne gönderdi. Bilindiği üzere, marketlerdeki ürün satışlarında tespit edilen fahiş fiyatlar konusunda ceza uygulama yetkisi İl Ticaret Müdürlüğünde bulunuyor." denildi. - BALIKESİR

Bandırma Belediye zabıtasından marketlere fiyat denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika

Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Zabıta, Politika, Haberler

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