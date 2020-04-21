Bandırma Belediye Başkanı Tosun, çocuklarla telekonferansla bir araya geldi Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğuna oturması planlanan çocuklar ile bu yıl salgının neden olduğu olumsuzluklardan dolayı telekonferansta bir araya geldi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğuna oturması planlanan çocuklar ile bu yıl salgının neden olduğu olumsuzluklardan dolayı telekonferansta bir araya geldi.

Esnaf Kefalet Orta Okulundan Hamza Yılmaz, Ticaret Borsası İlkokulundan Selin Kaya, Ali Fahri İşeri İlkokulundan Berke Can, Amerikan Kültür Kolejinden Laşin ve Nart Özgür ile telekonferansta sohbet eden Başkan Tolga Tosun, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'larını kutladı.

Sohbette öğrencilerin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Tolga Tosun, Belediye Başkanlığı görevinde kendileri olsaydı neler yapmak istediklerini sorarak fikirlerini aldı.

Kaynak: AA