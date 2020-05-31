Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kovid-19 sürecinde yapılan çalışmaları anlattı
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Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kovid-19 sürecinde yapılan çalışmaları anlattı

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Kovid-19 sürecinde yapılan çalışmaları anlattı
31.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:09

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Tosun, Belediye Nikah Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, belediye olarak yeni projeleri hayata geçireceklerini anlattı.

Öncelikle kreşler açacaklarını belirten Tosun, "Bu kreşlerimiz Levent ve 100. Yıl mahallelerimizde olacak. Eğitim Destek Evi, Tatlısu'daki engelli kampı ve butik oteli, öğrenci konuk evini yaşama geçireceğiz. Ordu Caddesi'ndeki eski öğrenci konukevi binasını yıkıp yeniden yaparak kapasitesini 23'ten 150'ye yükselteceğiz." dedi.

Bandırma Kaymakamlığı ile Kovid-19 mücadelesini başarıyla yürüttüklerini vurgulayan Tosun, şunları kaydetti:

"Bu süreçte belediyemizden 45 kişilik bir ekip, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ev ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerine evlerinde teslim ediyor. Ayrıca Kaymakamlığımızca kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna biz de entegre olduk. Kaymakamlığımızla bu süreçte işinden, ekmeğinden, dükkanından olan 1800 ihtiyaç sahibine, toplam 1 milyonu bulan koli paketleri dağıttık. Belediye olarak çok önceden aldığımız 415 tek kullanımlık maskeyi ve 332 bin 700 eldiveni vatandaşlarımıza dağıttık.

Bandırma'nın dezenfekte edilmesi için 17 bin litre çamaşır suyu, 28 bin litre dezenfekte ilacı, 240 bin litre yüzey temizleyicisi kullandık. Başhekimlerle görüşerek ihtiyaçları doğrultusunda Bandırma, Erdek ve Gönen devlet hastanelerindeki entübe hastalar için toplam 80 solunum cihazı aparatı aldık ki bunun toplam maliyeti 100 bin liranın üzerindedir. Bandırma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile 2 bin 742 kişiye koli yardımı yaptık. Belediye olarak ihtiyacı olan vatandaşlara 100, 150 ve 200 liradan oluşan toplam 146 bin liralık alışveriş hediye çeki verdik. Bu konuda bize destek olan sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum."

Salgın sürecinde tarımın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını dile getiren Tosun, "Bu bağlamda biz de Aksakal Mahallemizdeki 10 dönümlük bir alana, 1 ton ürün alabileceğimiz, 1000 kişinin tüketebileceği şekilde nohut ektik. Buna bir çeşit deneme üretimi de diyebilirsiniz. Bandırma Ticaret Borsası ve Bandırma Ziraat Odası ile iş birliği içinde bu faaliyetlerimizi bir kooperatifçilik anlayışı içinde geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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