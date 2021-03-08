Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, kadın çalışanları ziyaret etti

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte çalışan kadınları ziyaret etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte çalışan kadınları ziyaret etti.

İlk olarak taksi şoförlüğü yapan Melek Kutay'ı çalıştığı durakta ziyaret eden Tosun, kendi tasarım atölyelerini oluşturan Elif Zennube Özenç ve Fatma Okuyan'la görüştü.

Edincik Yolu'nda solucan gübresi üretme tesisi kurucusu İlknur Pazarcık'ı kendi tesisinde ziyaret eden Tolga Tosun, ardından Doğanpınar Mahallesi'nde doğal köy ekmeği üretimi yapan Emine Adıcan'la görüştü.

Tosun, ziyaretlerinde kadınlara çiçek hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen