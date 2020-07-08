Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'dan "Hilal Olsun Türkiye Kampanyası"na destek Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Türk Kızılay tarafından başlatılan "Hilal Olsun Türkiye Kampanyası"na kurban vekaletini vererek destek oldu.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Türk Kızılay tarafından başlatılan "Hilal Olsun Türkiye Kampanyası"na kurban vekaletini vererek destek oldu.

Kızılay Bandırma Şube Başkanı Halil Özümit ve ekibi, Belediye Başkanı Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Özümit, salgın sürecinde Bandırma Belediyesi ve Kızılayın gerçekleştirilen yardımlarda iş birliği ve uyum içinde çalışmasından dolayı Tosun'a teşekkür etti.

Çalışmalarıyla Türkiye genelinde 218 şube içinden 7'nci olduklarını belirten Özümit, vekaletle kurban kesimi kampanyasına destek istedi.

Tolga Tosun da "Yardımlarımızı bir elin verdiğini diğer el görmesin hassasiyeti ile yürüttük. Kampanyaya destek olarak kurban vekaletimi veriyorum." dedi.

Kaynak: AA