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Bandırma balık halinde istavrit ve kolyoz bolluğu

Bandırma balık halinde istavrit ve kolyoz bolluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Büyükşehir balık halinde İstavrit ve Kolyoz bolluğu yaşanıyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Büyükşehir balık halinde İstavrit ve Kolyoz bolluğu yaşanıyor.

Bandırma Balık halinde son iki gün balık çeşitinde gözle görülür bir artış gözleniyor. Sabahın erken saatlerinde balıkhaneye gelen balıkçı tekneleri bol miktarda İstavrit ve Kolyoz balığı getirdi. İstavrit ve Kolyoz balıkhalinde kilosu 25 Liradan satılıyor. Ege Denizinden avlanan Kolyozun tezgahta yerini aldığını belirten Balıkçı Barış Yıldız, " Bugün tezgahlarımızda İstavrit ve Kolyoz bolluğu var. İkisi de kilosu 25 Liradan satılıyor. Öte yandan Marmara Hamsisi de de biraz artış var. 70 Lira olan Hamsi de kilosu 50 Liradan satılıyor. Havaların güzel gitmesiyle balık tezgahlarımız balık çeşitleriyle doldu. Balık bol olunca vatandaşların da balık halimize ilgisi artıyor ve balık alıyorlar" diye konuştu. - BALIKESİR

Bandırma balık halinde istavrit ve kolyoz bolluğu

Bandırma balık halinde istavrit ve kolyoz bolluğu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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