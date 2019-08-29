Bandırma Atatürk Parkı yükümlüler tarafından temizlendi

29.08.2019 16:28

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Atatürk Parkı'nın temizliği yükümlüler tarafından yapıldı.

Parkın temizliği, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Bülent Bilgin gözetiminde 28 yükümlü tarafından gerçekleştirildi.

Hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Bilgin, "Çevre temizlik duygusunun pekiştirilmesi, artırılması ve hükümlülerin topluma kazandırılmaları hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA