Bandai Namco, Elden Ring Hakkında Bazı Ek Oyun Ayrıntıları Paylaştı
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Bandai Namco, Elden Ring Hakkında Bazı Ek Oyun Ayrıntıları Paylaştı

Bandai Namco, Elden Ring Hakkında Bazı Ek Oyun Ayrıntıları Paylaştı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bandai Namco, Elden Ring'in resmi web sitesini güncelledi ve bununla ilgili bazı ek ayrıntıları açıkladı.

Bandai Namco, Elden Ring'in resmi sitesini güncelledi ve bununla ilgili bazı ek ayrıntıları açıkladı. Yayıncıya göre, oyuncular savaşta avantaj elde etmek için çevreyi ve hava durumunu kullanabilirler.

Elden Ring'de oyuncular uçsuz bucaksız tarlalardan geçecek, inişli çıkışlı tepelerin üzerinden dörtnala koşacak ve kısa ömürlü atınızla kayalık kayalıkların tepesine atlayarak yaşam ve tehlikeyle dolu bir dünyayı ortaya çıkaracak.

Oyunda, bozkırlarda sinsi sinsi dolaşan efsanevi yaratıklar, bataklıklarda ve bataklıklarda gizlenen tarifsiz korkular ve her türden asker ve gezgin savaşçı olacak. Ayrıca, utangaç yaratıklar tatlı otları kemirecek veya çalılıkların arasında debelenecek.

Ayrıca, oyuncular düzinelerce beceri deneyebilir ve kendi tarzlarına en uygun olanı bulabilir. Oyuncular tehlikeden kaçınmak veya farkında olmadan düşmanları yakalamak için gizli pratik yapabilirler. Ek olarak, bir avantaj elde etmek için çevreyi, hava durumunu ve günün saatini kullanabilirler.

Oyun ayrıca atlatma ve savuşturma mekaniğine de sahip ve buna oldukça güveniyor. Oyuncular, düşmanlarının niyetlerini okumaları gereken savaş sanatını öğrenmek zorunda kalacaklar. Bu nedenle, iyi zamanlanmış bir kaçma veya savuşturma, yaşam ve ölüm arasındaki fark olacak.

İşte resmi web sitesi tarafından ortaya çıkarılan bazı detaylar.

"Size karşı olan ihtimalleri eşitlemek için tanıdık ruhları çağırın. Tarnished arkadaşınızı yanınızda savaşmaya çağırın ve keşfederken yükü paylaşın. ya da Shattering'in karmaşık, kanlı tarihini araştırın ve Yarı Tanrıların ve onların akrabalarının kayıp sırlarını keşfedin."

Elden Ring 21 Ocak 2022'de çıkıyor!

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Turkmmo

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