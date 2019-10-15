Banazlı radyocudan, "örnek bağ"

15.10.2019 11:20

Uşak'ın Banaz ilçesinde yayın yapan "Banaz Dost FM"in sahibi İrfan Sayar, daha önce hububat ekilen bölgede kurdukları 7 dekarlık bağda, üzüm yetiştiriyor.

İrfan Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası ile Hallaçlar Köyü'ndeki tek üzüm bağını, 9 yıl önce Alfonso cinsi bin 400 asma dikerek kurduklarını kaydetti.

İki yıl verim alamadıklarını, sonraki yıllarda da verimin giderek arttığını aktaran Sayar, "Bu ürün çok zaman alıyor ve çok emek istiyor. Arpa, buğday ve mısıra göre alternatif bir ürün. Emeği ve işçiliği çok fazla ama keyfi, zevki de bir o kadar fazla. Eğer istenilen verime ve lezzete ulaşılabilirse pazarı da gayet güzel. İlçede çiftçilik yapan üreticilerimize tavsiye ederim. Yıllık üretim 3-5 tonla başladı. Şimdi verim arttı. Bağımız 9 yaşında ve bu yılki rekoltemiz 25-30 tona yükseldi." dedi.

Bölgede üzüm üretiminin yaygınlaşmasını istediklerini belirten Sayar, "İlçenin geçmişine bakıldığında 100 yıl öncesinde bağcılık varmış. Ne sebep oldu bilmiyorum belki de kazancı daha azdı, yıllardır yapılmamış. Şimdi kazanç olarak daha karlı bir iş. Kilogram fiyatını toptan 5 liraya satıyorum." şeklinde konuştu.

Sayar, bölgede bağcılık yapmak isteyenlere de yardımcı olabileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA