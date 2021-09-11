Banaz Ziraat Odası Başkanı Erdem, muhtarlarla bir araya geldi

Banaz Ziraat Odası Başkanı Etem Erdem, bölgede bulunan göletlerin kapalı sistem sulamaya dönüştürülerek çiftçinin hizmetine sunulması gerektiğini söyledi.

Banaz Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıya Ziraat Odası Meclis Üyeleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Erdem, toplantıda yaptığı açıklamada, hasat döneminde kuraklık nedeniyle verim düşüklüğünün yaşandığını söyledi.

Erdem, şunları kaydetti:

"Her yıl üreticilerimize verdiğimiz hizmetlerden birisi olan hububat tohum satışı için toplamda 650 ton tohum talebinde bulunmamıza rağmen bize gelen tohum miktarı 100 tondur. İlçemizdeki göletlerin vasfının yanlış nitelendirildiğini görmekteyiz. Bununla birlikte göletlerin kapalı sistemle sulamaya dönüştürülerek çiftçimizin hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Banaz Muhtarlar Derneği Başkanı Remzi Taşçı ise her şeyden önce su probleminin çözülmesinin gerektiğini belirterek "Muhtarların birinci ve en önemli sorununun köylerde şebeke sularının olmamasıdır." dedi.

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