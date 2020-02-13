Banaz OSB'ye bakanlık onayı

13.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:06

Banaz Organize Sanayi Bölgesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayının alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Zafer Arpacı, gazetecilere yaptığı açıklamada OSB ile ilgili resmi işlemlerin başladığını, yatırımlar için sanayici ve işadamlarının müracaatlarını beklediklerini ifade etti.

Belediye olarak da iştirakleriyle girişimci olmayı amaçladıklarını aktaran Arpacı, "Hatta gerekirse birkaç hisse ile katılarak işin daha hızlı yürümesini sağlayacağız. İşletmeci kuruluşları da bir an önce bekliyoruz." dedi.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Kürşat Kacargil de Organize Tarım ve Organize Hayvancılık Bölgesi kurulmasının Banaz'ın koşullarına daha uygun olduğunu söyledi.

Kaynak: AA