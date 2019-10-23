Banaz Kaymakamı Çağlar, Kızılcasöğüt'ü ziyaret etti

23.10.2019 09:00

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, ilçeye bağlı Kızılcasöğüt Beldesi'ni ziyaret etti.

Şehitlik ve mesire alanında incelemelerde bulunan Çağlar, Emek Mahallesi'nde de Banaz'ın tek kadın muhtarı olan Gülafer Yaman ile bir araya geldi.

Çağlar, Banaz Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Ziyaretler sırasında Çağlar'a, Banaz Jandarma Komutanı Mustafa Akpınar, İlçe Emniyet Müdürü Koray Türkyılmaz ve Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Güngör Oral da eşlik etti.

Kaynak: AA