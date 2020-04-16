Banaz Kaymakamı Çağlar'dan koronavirüs ziyaretleri Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olan Gürlek Köyü ile vakaların görüldüğü Çamsu Köyünü ziyaret etti.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada olan Gürlek Köyü ile vakaların görüldüğü Çamsu Köyünü ziyaret etti.

Banaz Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Serdar Akkuş ve Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Bozkurt ie birlikte yaptığı ziyaretlerin ardından açıklama yapan Çağlar, vatandaşları karantina, ev izolasyonu ve sosyal mesafe konusunda uyardıklarını belirtti.

Köylerin ihtiyaçlarınının da saptandığını kaydeden Bozkurt, "Gürlek'ten bir vatandaşımızın korona tedavisi sonrası iyileşerek evine döndüğünü mutlulukla gördük. Banazlılar'a bir kez daha evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA