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Banaz Kaymakamı Aydemir, göreve başladı

AA / Orhan Sunal - Haberler | Güncel
Banaz Kaymakamı Aydemir, göreve başladı

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar'ın Gaziantep'in Nizip ilçesi kaymakamlığına atanması sonrası Banaz'da görevlendirilen Kaymakam Musa Aydemir, görevine başladı.

GAZİANTEP (AA) - Kaymakam Oğuz Alp Çağlar'ın Gaziantep'in Nizip ilçesi kaymakamlığına atanması sonrası Banaz'da görevlendirilen Kaymakam Musa Aydemir, görevine başladı.

Kaymakam Aydemir, AA muhabirine Banaz'ın gelişmesine katkı sağlamak için herkese görev düştüğünü, vatandaşların her türlü sorunla ilgili kendisine ulaşabileceğini belirtti.

İlçenin sorunlarına tüm kurumlarla uyum içinde çalışarak çözüm arayacağını ifade eden Aydemir, ilçede iki gündür görev yaptığını, insanları çok sıcak kanlı bulduğunu da ifade etti.

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AA / Orhan Sunal - Son Dakika Haberleri

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