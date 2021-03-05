Banaz hayvan pazarının küçükbaş bölümü çiçek hastalığı riski nedeniyle kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Banaz hayvan pazarının küçükbaş bölümü çiçek hastalığı riski nedeniyle kapatıldı

05.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:12
Banaz hayvan pazarının küçükbaş bölümü çiçek hastalığı riski nedeniyle kapatıldı

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, çevre illerde görülen koyun-keçi çiçek hastalığına karşı tedbir amacıyla hayvan pazarının küçükbaş bölümünün kapatıldığını bildirdi.

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, çevre illerde görülen koyun-keçi çiçek hastalığına karşı tedbir amacıyla hayvan pazarının küçükbaş bölümünün kapatıldığını bildirdi.

Ünal, yaptığı açıklamada çevre illerde ve komşu ilçe Sivaslı'da koyun-keçi çiçek hastalığı vakalarının görüldüğünü, tedbir amaçlı olarak hayvan pazarının küçükbaş bölümünü ikinci bir emre kadar kapattıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre en az riskli iller arasında yer alan Uşak'ta hafta sonu yasaklarının kaldırıldığını da belirten Ünal, hayvan pazarının İslam Mahallesinde cumartesi günü açılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Caner Erkin Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Banaz hayvan pazarının küçükbaş bölümü çiçek hastalığı riski nedeniyle kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:12:40. #1.15#
title