Banaz hayvan pazarının küçükbaş bölümü çiçek hastalığı riski nedeniyle kapatıldı

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, çevre illerde görülen koyun-keçi çiçek hastalığına karşı tedbir amacıyla hayvan pazarının küçükbaş bölümünün kapatıldığını bildirdi.

Ünal, yaptığı açıklamada çevre illerde ve komşu ilçe Sivaslı'da koyun-keçi çiçek hastalığı vakalarının görüldüğünü, tedbir amaçlı olarak hayvan pazarının küçükbaş bölümünü ikinci bir emre kadar kapattıklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre en az riskli iller arasında yer alan Uşak'ta hafta sonu yasaklarının kaldırıldığını da belirten Ünal, hayvan pazarının İslam Mahallesinde cumartesi günü açılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal