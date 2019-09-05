Banaz'da velilere bilgilendirme semineri düzenlendi

05.09.2019 16:48

Uşak'ın Banaz ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrenci velilerine yönelik, öğrencilerin okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla bilgilendirme semineri düzenlendi.

Banaz Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, öğrenci velilerine Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Aslı Gündoğan tarafından bilgilendirme yapıldı.

Gündoğan, öğrencilerin gelişim ve özellikleri, velilerin okul sürecinde üzerine düşen görevlerle ilgili sunum yaptı.

Uyum sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar ile nasıl başa çıkılabileceğini anlatan Gündoğdu, seminerin ardından velilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA