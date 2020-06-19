Banaz'da trafik kazası : 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Banaz'da trafik kazası : 5 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Banaz'da trafik kazası : 5 yaralı
19.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:06

Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

31 Ağustos Mahallesi Sakarya Caddesi'nde park halinde bulunan 45 AET 090 plakalı tıra, 35 EG 411 plakalı araç sürücüsü Mehmet Pak, arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan Semra Pak, Senanur Pak, Hatice Kübra Pak ve Zehra Pak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Haber
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Haber
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Son Dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu reddetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Bursa'da çöken istinat duvarının altında bir çocuğun kaldığı ihbar edildi! AFAD çalışma başlattı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Maske uyarısı yapan cami güvenlik görevlisi bıçaklandı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı, yetkililer heykelin henüz tamamlanmadığını söyledi
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı, yetkililer heykelin henüz tamamlanmadığını söyledi
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Selda Bağcan Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Para Cezası
Şu an buradasınız: Banaz'da trafik kazası : 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 11:19:36. #1.15#
title