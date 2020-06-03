Banaz'da trafik kazası: 2 yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
03.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:31
Uşak'ın Banaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Büyükoturak Kavşağı'nda Mahmut Esad Mutlu (32) idaresindeki 43 EB 558 plakalı otomobil, Osman Tekin (53) yönetimindeki 64 LC 794 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Mahmut Esad Mutlu ile aynı araçtaki Yeşim Mutlu (28) yaralandı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA