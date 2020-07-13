Banaz'da trafik kazası : 1 yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
13.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:08
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yavuz Dereli'nin kullandığı 64 ER 926 plakalı tır, Büyükoturak köyü yakınlarında sürecinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Aynı istikamette giden Süleyman Kurt yönetimindeki 26 UC 506 plakalı otomobil de tıra çarptı.
Yaralanan Süleyman Kurt, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA