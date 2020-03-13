Banaz'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi Uşak'a bağlı Banaz ilçesinde toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Uşak'a bağlı Banaz ilçesinde toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Banaz ile Uşak arasındaki toplu ulaşımı sağlayan Banaz Özlem Tur Kooperatifine bağlı 56 araçta, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kooperatif Başkanı Ahmet Tümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle temizlik çalışmalarını artırdıklarını söyledi. Tümer, yolculara kolonya ikramında bulunduklarını da ifade etti.

Kaynak: AA